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Coahuila

Reúne a familias y niños la Mini Cabalgata del Bicentenario en Allende

Niños y familias disfrutaron de una jornada para acercar a las nuevas generaciones a las tradiciones ecuestres locales.

Por Alberto Ibarra - 15 octubre, 2026 - 02:32 p.m.
Familias de Allende participaron en la Mini Cabalgata del Bicentenario.
Familias de Allende participaron en la Mini Cabalgata del Bicentenario.
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      Niñas, niños y sus familias participaron en la Mini Cabalgata del Bicentenario, una actividad que permitió a los menores acercarse a las tradiciones ecuestres y compartir una jornada de convivencia con sus padres.

      Durante el encuentro, las familias tuvieron la oportunidad de transmitir a las nuevas generaciones parte de las costumbres que forman parte de la identidad de Allende y de la región Cinco Manantiales.

      La organización estuvo a cargo de la maestra Leonor Beltrán y su equipo. La actividad destacó la importancia de mantener estos espacios de convivencia para que niñas y niños conozcan las tradiciones locales y participen en ellas junto con sus familias.

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