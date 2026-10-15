Reúne a familias y niños la Mini Cabalgata del Bicentenario en Allende

Niñas, niños y sus familias participaron en la Mini Cabalgata del Bicentenario, una actividad que permitió a los menores acercarse a las tradiciones ecuestres y compartir una jornada de convivencia con sus padres.

Durante el encuentro, las familias tuvieron la oportunidad de transmitir a las nuevas generaciones parte de las costumbres que forman parte de la identidad de Allende y de la región Cinco Manantiales.

La organización estuvo a cargo de la maestra Leonor Beltrán y su equipo. La actividad destacó la importancia de mantener estos espacios de convivencia para que niñas y niños conozcan las tradiciones locales y participen en ellas junto con sus familias.