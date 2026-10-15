Multan con 7 mil 100 pesos por tirar residuos de impermeabilizante

FRONTERA, COAH.- Una multa de 7 mil 100 pesos aplicó el departamento de Ecología de Frontera a una persona que depositó residuos de impermeabilizante en un contenedor de basura de la colonia Sierrita, en lo que representa la primera sanción de este tipo, informó Alejandro Sánchez, director de la dependencia.

El funcionario explicó que el caso se detectó mediante una denuncia anónima acompañada de fotografías, en las que se observa una camioneta blanca cuando arroja varias bolsas de basura en un contenedor ubicado sobre la calle Oaxaca.

Al revisar los residuos, el personal municipal confirmó que contenían poliuretano, material utilizado en trabajos de impermeabilización cuyo desecho no está permitido en los contenedores convencionales.

Sánchez indicó que el responsable reconoció dedicarse a realizar trabajos de impermeabilización y argumentó que se le hizo fácil depositar los residuos en ese lugar, pese a que deben trasladarse al relleno sanitario para su disposición adecuada.

Procedimiento de denuncia y sanción

Añadió que las denuncias recibidas señalaban que esta conducta presuntamente se había repetido, por lo que personal de Ecología, con apoyo de Seguridad Pública, localizó al responsable y procedió a aplicar las sanciones correspondientes.

Además de la multa de 7 mil 100 pesos impuesta por Ecología, Seguridad Pública levantó otras infracciones y la unidad quedó retenida hasta que se cubrieran los pagos.

El director precisó que las multas fueron pagadas el miércoles, un día después de los hechos, y aseguró que el objetivo de estas acciones no es recaudatorio, sino evitar que la población utilice de manera inadecuada los contenedores municipales.

Advirtió que está prohibido depositar escombro y residuos especiales en estos espacios, por lo que exhortó a quienes realizan actividades comerciales o trabajos de construcción e impermeabilización a disponer correctamente de sus desechos.

Llamado a la ciudadanía para reportar infracciones

Asimismo, invitó a la ciudadanía a denunciar estas prácticas mediante fotografías o videos, incluso de manera anónima, para facilitar la identificación de quienes arrojan basura en lugares prohibidos.

Sobre un video difundido recientemente, en el que aparecen menores de edad arrojando basura fuera de los contenedores en la colonia Colinas de Frontera, señaló que buscarán localizar a sus padres o tutores para dialogar con ellos.

Advirtió que, en caso de reincidencia, podrían aplicarse sanciones a los adultos responsables.

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