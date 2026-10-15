Asaltan tienda con cuchillo y huyen con dinero en Fundadores
Un video muestra a un hombre con el rostro cubierto que amenaza al empleado con un cuchillo y escapa con el dinero.
Resumen
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CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Un establecimiento comercial del sector Fundadores fue asaltado por una persona que amenazó con un cuchillo a quien atendía el negocio y huyó con el efectivo, de acuerdo con un video difundido en redes sociales.
Detalles del asalto
En las imágenes se observa a una persona con el rostro cubierto que amenaza con un cuchillo al empleado para apoderarse del dinero.
Tras el asalto, se solicitó el apoyo de elementos de seguridad; sin embargo, hasta el momento no se ha localizado a la persona señalada como responsable.
Contexto delictivo en Ciudad Acuña
Los hechos se suman a los reportes de delitos que persisten en Ciudad Acuña, particularmente en sectores con alta densidad de población.