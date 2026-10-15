Asaltan tienda con cuchillo y huyen con dinero en Fundadores

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Un establecimiento comercial del sector Fundadores fue asaltado por una persona que amenazó con un cuchillo a quien atendía el negocio y huyó con el efectivo, de acuerdo con un video difundido en redes sociales.

Detalles del asalto

En las imágenes se observa a una persona con el rostro cubierto que amenaza con un cuchillo al empleado para apoderarse del dinero.

Tras el asalto, se solicitó el apoyo de elementos de seguridad; sin embargo, hasta el momento no se ha localizado a la persona señalada como responsable.

Contexto delictivo en Ciudad Acuña

Los hechos se suman a los reportes de delitos que persisten en Ciudad Acuña, particularmente en sectores con alta densidad de población.