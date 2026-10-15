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Coahuila

Asaltan tienda con cuchillo y huyen con dinero en Fundadores

Un video muestra a un hombre con el rostro cubierto que amenaza al empleado con un cuchillo y escapa con el dinero.

Por Ángel García - 15 octubre, 2026 - 02:34 p.m.
Captan delito en cámara, roban con arma blanca
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      CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Un establecimiento comercial del sector Fundadores fue asaltado por una persona que amenazó con un cuchillo a quien atendía el negocio y huyó con el efectivo, de acuerdo con un video difundido en redes sociales.

      Detalles del asalto

      En las imágenes se observa a una persona con el rostro cubierto que amenaza con un cuchillo al empleado para apoderarse del dinero.

      Tras el asalto, se solicitó el apoyo de elementos de seguridad; sin embargo, hasta el momento no se ha localizado a la persona señalada como responsable.

      Contexto delictivo en Ciudad Acuña

      Los hechos se suman a los reportes de delitos que persisten en Ciudad Acuña, particularmente en sectores con alta densidad de población.

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