Dos taxis chocan en Ciudad Acuña tras presunta omisión de señalamiento

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Dos unidades de taxi protagonizaron un accidente vial en el cruce de la calle Bravo y avenida Santa Martha, cerca de la entrada a la ciudad, luego de que uno de los conductores presuntamente omitiera un señalamiento.

El vehículo señalado como responsable es un Nissan March 2022, color blanco, habilitado como taxi y con placas de Coahuila, conducido por Abraham Gerónimo Cruz, de 32 años.

La unidad se impactó contra un Chevrolet Beat 2019, también de color blanco y habilitado como taxi con placas de Coahuila, conducido por Osbaldo De Hoyos López, de 56 años.

Detalles del accidente

El accidente ocurrió en el cruce de la calle Bravo y avenida Santa Martha, donde un taxi impactó a otro tras omitir un señalamiento. Los conductores involucrados fueron Abraham Cruz y Osbaldo De Hoyos, quienes se encontraban en sus respectivos vehículos al momento del choque.

Incidencia de accidentes viales en Ciudad Acuña

La creciente incidencia de accidentes viales en Ciudad Acuña ha registrado más de 50 casos por semana, generando preocupación en la comunidad. Este incidente se suma a la lista de percances que han afectado la seguridad vial en la región.