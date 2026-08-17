Denuncian presunto maltrato animal tras muerte de dos gatitos en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.- A través de redes sociales se dio a conocer una denuncia por un presunto caso de maltrato animal ocurrido en la colonia 5 de Mayo, donde dos gatitos habrían perdido la vida tras un altercado entre varios jóvenes y una adulta mayor.

Los hechos ocurrieron en la colonia 5 de Mayo, donde una discusión escaló a violencia.

De acuerdo con la información difundida, los hechos se registraron luego de que una mujer de la tercera edad habría sostenido una discusión con los jóvenes. La situación presuntamente escaló y los señalados habrían utilizado navajas para agredir a los animales de la mujer.

Los jóvenes presuntamente utilizaron navajas para agredir a los animales de una mujer mayor.

Según la denuncia, los dos gatitos habrían sido privados de la vida y posteriormente sus restos fueron colocados frente a la vivienda de la propietaria.

Las autoridades están en proceso de localizar a los responsables del maltrato animal.

Hasta el momento, las autoridades mantienen las investigaciones y realizan las acciones correspondientes para localizar a los presuntos responsables y esclarecer los hechos relacionados con el posible caso de violencia contra los animales.