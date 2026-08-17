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Coahuila

Jaropamex ofrece 80 empleos durante jornada de contratación en Ciudad Acuña

La empresa realizó una jornada en el fraccionamiento Altos de Santa Teresa para acercar sus vacantes a quienes buscan una oportunidad laboral.

Por Angel Garcia - 17 agosto, 2026 - 03:52 p.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH.- La empresa Jaropamex ofertó 80 empleos durante una jornada de contratación realizada en la plaza del fraccionamiento Altos de Santa Teresa.

      Durante el inicio de la semana, habitantes de Ciudad Acuña acudieron al lugar para conocer las vacantes disponibles y buscar una oportunidad laboral.

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      La jornada de contratación de Jaropamex

      Jaropamex se ha mantenido realizando jornadas de contratación con el objetivo de cubrir sus necesidades de personal y acercar sus oportunidades laborales a la población.

      Importancia de las iniciativas laborales

      Carmen Márquez, coordinadora de la Secretaría del Trabajo, destacó la importancia de continuar trabajando de la mano con las empresas para impulsar este tipo de oportunidades laborales.

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      Información sobre futuras vacantes

      Asimismo, señaló que la población debe mantenerse atenta a las redes sociales, donde se estarán difundiendo las vacantes disponibles y próximas jornadas de contratación.

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