Más de 700 jóvenes inician cursos propedéuticos en CBTis 54: Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Más de 700 jóvenes iniciaron sus cursos propedéuticos en el CBTis 54, con lo que volvió a registrarse movimiento en las escuelas de la región previo al arranque oficial del nuevo ciclo escolar.

Los estudiantes, quienes recientemente concluyeron la secundaria, ingresaron a un nuevo nivel educativo mediante estas actividades de preparación, que les permitirán familiarizarse con la dinámica de la institución.

Objetivo de los cursos propedéuticos

Aunque el regreso oficial a clases está programado para el 31 de agosto, los jóvenes comenzaron con los cursos propedéuticos como parte de su preparación para el inicio del ciclo escolar.

Con estas actividades, se busca que los estudiantes lleguen mejor preparados al arranque oficial de clases y comiencen esta nueva etapa académica con las herramientas necesarias.