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Coahuila

Más de 700 jóvenes inician cursos propedéuticos en CBTis 54: Ciudad Acuña

Aunque el inicio oficial de clases será el 31 de agosto, los estudiantes ya comenzaron su preparación para el nuevo ciclo escolar.

Por Angel Garcia - 17 agosto, 2026 - 03:35 p.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH.- Más de 700 jóvenes iniciaron sus cursos propedéuticos en el CBTis 54, con lo que volvió a registrarse movimiento en las escuelas de la región previo al arranque oficial del nuevo ciclo escolar.

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      Los estudiantes, quienes recientemente concluyeron la secundaria, ingresaron a un nuevo nivel educativo mediante estas actividades de preparación, que les permitirán familiarizarse con la dinámica de la institución.

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      Objetivo de los cursos propedéuticos

      Aunque el regreso oficial a clases está programado para el 31 de agosto, los jóvenes comenzaron con los cursos propedéuticos como parte de su preparación para el inicio del ciclo escolar.

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      Con estas actividades, se busca que los estudiantes lleguen mejor preparados al arranque oficial de clases y comiencen esta nueva etapa académica con las herramientas necesarias.

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