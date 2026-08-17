Piden salvar río Sabinas; se suma alcaldesa de Juárez

REGIÓN CARBONÍFERA, Coah.- La alcaldesa del municipio de Juárez se sumó a la marcha por la defensa del río Sabinas, donde Sergio Kobel Romanía destacó que se trata de una lucha de todos los coahuilenses. Kobel Romanía dio la bienvenida a la presidenta municipal y señaló que espera que más alcaldes de la región carbonífera y sus alrededores se sumen a la defensa del río, sus humedales y ecosistemas. "Ojalá y se sumaran más presidentes municipales y sus alrededores para salvar todo lo concerniente al río Sabinas, la flora y la fauna", expresó el exalcalde del municipio de Juárez, Coahuila. También invitó al alcalde de Anáhuac, Nuevo León, así como a habitantes de Salinillas, al considerar que es momento de actuar. "Es ahora o nunca, ya no hay mucha vida para nuestro río y presa", afirmó, al destacar que esta será la primera marcha pacífica que se realice.

Detalles de la marcha

Explicó que la movilización se realizará en Sabinas debido a que en este municipio se encuentra el principal punto de obstrucción y contaminación que afecta a Juárez, relacionado con la afectación de la mina El Pinabete y los tajos sobre el río, que obstruyen el caudal hacia ese municipio. Asimismo, exigió poner en funcionamiento las plantas tratadoras de aguas negras de Nueva Rosita y Sabinas, además de revisar el cauce para detectar tomas clandestinas. La marcha se llevará a cabo el jueves 20 de agosto, a las 18:30 horas, y partirá de los autobuses Anáhuac, sobre la avenida Madero, para llegar a la plaza pública de Sabinas.

Llamado a la comunidad

Kobel Romanía reiteró que la invitación está abierta a toda la población que quiera sumarse a la defensa del río Sabinas.