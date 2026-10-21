Tragedia en Ciudad Acuña: Joven de 29 años pierde la vida en accidente vial

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Una joven de 29 años perdió la vida en un accidente vial registrado sobre el libramiento Emilio Mendoza, a la altura de una gasolinera ubicada junto a la empresa Walmart.

La víctima fue identificada como Yuliana de la Gámez. En la unidad viajaban otras dos personas, por lo que se reportaron tres ocupantes en total.

Causas del Accidente

De acuerdo con la información proporcionada, el vehículo involucrado era una Ford F-250 Super Duty, cuyo conductor perdió el control mientras circulaba a exceso de velocidad.

El reporte señala que la unidad era conducida bajo los efectos del alcohol, además de que se desplazaba a velocidad excesiva.

Riesgos en la Vialidad

El accidente se suma a los percances viales mortales registrados en Ciudad Acuña, en los que la velocidad y el consumo de alcohol representan factores de riesgo para los automovilistas.