Laura Jiménez presenta proyecto de videovigilancia en Múzquiz

MÚZQUIZ, Coah.- La alcaldesa del Pueblo Mágico de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, anunció el arranque del proyecto de videovigilancia para reforzar la seguridad en la cabecera municipal y en la Villa de Palaú.

Explicó que se trata de un proyecto en dos vertientes, por parte del Gobierno del Estado, con el apoyo del gobernador ingeniero Manolo Jiménez Salinas y del fiscal general Federico Fernández Montañez; se instalarán en una primera etapa siete cámaras y, posteriormente, una segunda etapa, además de cámaras de solapa y circuito en patrullas.

Por parte del municipio, detalló que con recursos del Fortamun se iniciará con 15 cámaras propias que no empatarán puntos con las del Estado para ampliar la cobertura de vigilancia en diferentes sectores.

Señaló que dentro de la remodelación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se contempla además la instalación de un C2, donde se concentrará el monitoreo de todas las cámaras municipales y se tendrá enlace con el sistema estatal.

Indicó que dicho sistema permitirá también que comercios y escuelas que cuentan con cámaras puedan enlazarse de manera voluntaria al C2 para ampliar la red de vigilancia y dar mayor protección a sus instalaciones.

Finalmente, agregó que se cuenta con cámaras al interior de las celdas y en puntos estratégicos del edificio, como lo marca la ley, así como cámaras de solapa en los elementos, como medida de transparencia y para brindar seguridad tanto a la ciudadanía como a los propios oficiales.