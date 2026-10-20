Cobros excesivos y trámites lentos afectan a propietarios

Un grupo de aproximadamente 80 propietarios de vehículos particulares se movilizó para denunciar presuntos abusos en los cobros de Grúas Salas, así como trabas burocráticas en la Fiscalía General del Estado para la entrega de cartas de liberación de unidades siniestradas o retenidas por infracción.

Reinaldo Rodríguez Macías, representante de los afectados, señaló que la falta de celeridad en los trámites ha provocado que automóviles permanezcan bajo resguardo durante meses e incluso años, situación que incrementa de forma desproporcionada las deudas por concepto de pensiones y arrastre.

Explicó que los cobros requeridos a los ciudadanos oscilan entre los 7 mil y más de 20 mil pesos, tarifas que calificó como excesivas. Asimismo, advirtió que existen quejas sobre unidades que no son localizadas dentro del corralón o que presuntamente han sido desmanteladas durante el tiempo de retención.

Rodríguez Macías indicó que las personas perjudicadas están realizando las gestiones correspondientes con el respaldo legal del abogado Fernando Rodríguez para exigir la agilización de las entregas.

Añadió que la dilación institucional por parte del Ministerio Público impide a los dueños recuperar su patrimonio, por lo que mantendrán la presión hasta obtener una respuesta formal sobre los expedientes pendientes.