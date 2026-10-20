Freightcar promueve la salud femenina con jornada sobre cáncer de mama

Con el objetivo de promover el cuidado de la salud y la detección oportuna entre su personal femenino, la empresa Freightcar llevó a cabo una jornada de concientización sobre el cáncer de mama en sus instalaciones, enfocada en la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano.

La actividad contó con la ponencia magistral del médico oncólogo Pablo Garza Ramos, quien expuso ante las trabajadoras los factores de riesgo, métodos de autoexploración y la relevancia de acudir a revisiones médicas periódicas para prevenir este padecimiento.

Durante el encuentro, las colaboradoras escucharon de primera mano las experiencias de vida y lucha de Maribel Díaz y Lea de Hoyos, quienes compartieron sus testimonios como sobrevivientes para motivar a las asistentes a priorizar la atención de su salud.

Al evento asistieron como invitadas especiales integrantes de la asociación civil Por Una Vida Digna y Contra el Cáncer A.C., encabezada por su presidenta, la señora Lourdes Ramírez Leal, quien destacó la suma de esfuerzos entre la iniciativa privada y la sociedad civil.

Con estas acciones, la compañía refrendó su compromiso social con la salud integral de sus trabajadoras, fomentando entornos laborales orientados a la prevención del cáncer de mama.