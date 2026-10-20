Gabriel Elizondo busca garantizar recursos permanentes para la salud mental

Con el objetivo de mejorar el acceso a los servicios de salud mental, el senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, impulsa una iniciativa para que los recursos destinados a este rubro estén claramente identificados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y cuenten con continuidad.

La propuesta contempla fortalecer el financiamiento para la prevención, detección oportuna, tratamiento y rehabilitación, además de establecer un principio de progresividad presupuestaria que permita dar seguimiento a los programas de atención.

"No basta con reconocer el problema, se necesitan recursos suficientes, personal especializado y políticas públicas que tengan continuidad, porque la salud mental debe atenderse de manera integral y permanente", señaló Elizondo Pérez.

El legislador destacó que la iniciativa retoma experiencias impulsadas en Coahuila durante la administración del gobernador Manolo Jiménez Salinas, entre ellas el fortalecimiento de la atención psicológica, la creación de la Dirección de Salud Mental y las estrategias de prevención y atención en las distintas regiones del estado.