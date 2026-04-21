Se atraviesa camioneta y provoca choque en cruce de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Un nuevo accidente vial se registró en la ciudad, luego de que una camioneta se atravesara en un cruce y fuera impactada por otra unidad, lo que refleja que este tipo de percances continúa ocurriendo con frecuencia, alcanzando hasta dos casos diarios.

El hecho ocurrió sobre la calle Jara, en el cruce con Constitución, donde una camioneta Chevrolet Equinox modelo 2007 en color gris, conducida por Jesús, de 21 años, habría provocado el percance al invadir la vía.

Detalles confirmados

La unidad fue impactada por una camioneta GMC 1500 modelo 1988 en color negro, manejada por Ismael, de 45 años de edad.

Acciones de la autoridad

Al lugar acudieron elementos de rescate, quienes valoraron a los involucrados y confirmaron que no presentaban lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución y respetar los señalamientos viales para evitar este tipo de accidentes.