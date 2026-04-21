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Coahuila

Coahuila capacita a municipios rumbo al Mundial para fortalecer el turismo

Buscan mejorar la atención a visitantes y detonar beneficios económicos con estrategia de preparación regional.

Por Angel Garcia - 21 abril, 2026 - 02:17 p.m.
Coahuila capacita a municipios rumbo al Mundial para fortalecer el turismo
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      Ciudad Acuña.– Con la mira puesta en el próximo Mundial, el Gobierno del Estado puso en marcha una capacitación dirigida a municipios, con el objetivo de mejorar la atención al turismo y potenciar los beneficios económicos que genere la llegada de visitantes.

      La estrategia contempla el trabajo conjunto entre autoridades estatales y locales para fortalecer la cadena de valor, permitiendo que distintos sectores se preparen ante el incremento esperado de turistas.

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      La capacitación y sus objetivos

      La encargada de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Martha Elena Moncada Zertuche, señaló que es fundamental anticiparse y contar con herramientas que garanticen una experiencia positiva para quienes visiten la región.

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      Explicó que la capacitación incluye temas enfocados en el servicio al turista, atención de calidad y promoción de los atractivos locales, a fin de consolidar a Coahuila como un destino competitivo.

      Trabajo coordinado entre municipios

      Asimismo, destacó que se trabajará de manera coordinada con todos los municipios para difundir las diferentes zonas turísticas cercanas, buscando que el flujo de visitantes se traduzca en beneficios económicos para la población.

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