Equipos de Acuña reciben uniformes rumbo al Nacional de flag football

Ciudad Acuña, Coahuila.– Equipos integrados por jugadores de ligas locales recibieron uniformes deportivos como parte del apoyo previo a su participación en el campeonato nacional de flag football.

Los representativos de Acuña se declararon listos para encarar la fase estatal y posteriormente el certamen nacional, con la intención de destacar y poner en alto el nombre del municipio.

Los equipos de AFAEC Acuña se han declarado listos para la fase estatal y nacional.

El 5º Nacional Infantil de flag football se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de abril, donde competirán un total de nueve categorías en busca del campeonato.

El 5º Nacional Infantil de flag football se llevará a cabo del 24 al 26 de abril.

Los selectivos de AFAEC Acuña, encabezados por las coaches Lucero Rodríguez y Zahila Gaytán, agradecieron el respaldo recibido, destacando la importancia de contar con el equipamiento adecuado para enfrentar la competencia.

Las coaches Lucero Rodríguez y Zahila Gaytán agradecen el apoyo recibido para la competencia.

Se informó que la fase nacional tendrá como sede Monterrey, donde los equipos acuñenses buscarán sobresalir ante representativos de distintas partes del país.