Inicia brigada del Registro Civil en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Con el objetivo de facilitar el acceso a documentos oficiales y reducir gastos a las familias, el Gobierno del estado puso en marcha una brigada del Registro Civil que se llevará a cabo durante dos días en esta frontera.

La brigada del Registro Civil en Ciudad Acuña busca reducir costos y facilitar el acceso a documentos oficiales.

Durante la primera jornada se realizaron principalmente aclaraciones y registros para personas que presentan errores en sus actas, brindando atención directa por parte del personal especializado.

El coordinador del programa Mejora en la Región, Francisco Carmona, exhortó a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad, destacando los bajos costos que se ofrecen en los distintos trámites.

Durante la jornada, se realizaron aclaraciones y registros para corregir errores en actas de nacimiento y otros documentos.

Señaló que este tipo de acciones representa un beneficio importante, ya que los interesados evitan trasladarse hasta la capital del estado, lo que implica un ahorro considerable en tiempo y dinero.

La atención se lleva a cabo en la Infoteca municipal, donde se ha registrado una alta afluencia de ciudadanos.

La atención se brinda en las instalaciones de la Infoteca municipal, donde se ha registrado una importante afluencia de ciudadanos interesados en regularizar su documentación.