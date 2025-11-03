Choque en Los Columpios deja solo daños materiales en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Un accidente vial ocurrido sobre la avenida Sur Poniente, a la altura del sector conocido como Los Columpios, dejó como saldo dos vehículos con daños materiales.

De acuerdo con las autoridades, el percance fue provocado por un automóvil Dodge Avenger 2014, color gris, conducido por Gregoria, de 37 años, que se impactó contra una camioneta Chevrolet Equinox 2011, también gris, manejada por Javier, de 50 años.

Elementos de rescate y seguridad arribaron al lugar para brindar apoyo y confirmar que no hubo personas lesionadas.

Las autoridades locales señalaron que en las últimas semanas se ha registrado un aumento en los accidentes viales en distintos puntos de la ciudad, por lo que exhortaron a los conductores a extremar precauciones y respetar los límites de velocidad.