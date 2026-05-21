Aparatoso choque en Ciudad Acuña deja cuantiosos daños materiales

Ciudad Acuña.– Un fuerte accidente vial registrado sobre el cruce de José de las Fuentes y calle Segunda dejó cuantiosos daños materiales, luego de que un vehículo se impactara contra una camioneta a la altura de las cadenas comerciales.

El accidente ocurrió en el cruce de José de las Fuentes y calle Segunda, afectando a dos vehículos.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la unidad responsable fue una Dodge Magnum modelo 2008 color blanco, conducida por Michel, de 29 años de edad.

El automóvil terminó impactándose contra una GMC Terrain modelo 2010 color negro, manejada por Ricardo, de 53 años.

Ambos conductores, Michel y Ricardo, resultaron ilesos a pesar de los daños materiales significativos.

Pese a lo aparatoso del accidente, autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas de gravedad, aunque ambas unidades presentaron daños de consideración.

Elementos de Tránsito llegaron al lugar para investigar y determinar responsabilidades.

Elementos de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y deslindar responsabilidades.