Aseguran droga y detienen a 2 en cateo realizado en Agujita

VILLA DE AGUJITA, COAH.- Autoridades policiacas de los 3 órdenes de gobierno, realizaron un cateo en la colonia Dávila de la Villa de Agujita, se trata de la diligencia número 49, confirmó el licenciado Diego Garduño Guzmán, Delegado de la Fiscalía General del Estado en esta cuenca Carbonífera.

Mencionó que, estas acciones, se realizan derivado de labores de investigación, producto de varios reportes anónimos realizados a la Agencia de Investigación Criminal, lo cual fue corroborado la tarde del miércoles por parte de las autoridades municipales como estatales.

Acciones de la autoridad

Atendiendo los reportes ciudadanos, las corporaciones desplegaron el operativo hacia el sitio antes mencionado, cumpliendo un cateo en base a un mandamiento judicial solicitado y aprobado por el Órgano Jurisdiccional en este caso, un juez de control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado.

Como resultado de ello, se logró el aseguramiento de un comprador de narcóticos en dicho inmueble, acto seguido se dio la materialización del cateo, tendiente a detener a personas señaladas como presuntos comercializadores de estupefacientes, como lo es la metanfetamina.

Detalles confirmados

Derivado de este acto de investigación se produce el aseguramiento del bien inmueble, además se realiza la detención de 2 personas, un masculino y una fémina, además del aseguramiento de narcóticos, cumpliendo con los protocolos de seguridad establecidos.

"Derivado de estas acciones y de la labor coordinada entre los 3 órdenes de gobierno, se continúa el blindaje en el Estado de Coahuila, recordando que, el trabajo en equipo y la coordinación, evidentemente es consecuencia de todas estas acciones", destacó la autoridad.

Agregó Garduño Guzmán que, trabajando el municipio, las autoridades estatales como lo es la Policía de Acción y Reacción (PAR), Grupo de Reacción Especial, Policía Civil de Coahuila (PCC), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y por parte del fuero federal la MARINA, el Ejército Mexicano y, la Guardia Nacional, ejes que integran la Seguridad Pública del Estado, es lo que permite, traer resultados palpables y tangibles, todo encaminado a la política en seguridad que dirige el Gobernador del Estado de Coahuila, ingeniero Manolo Jiménez Salinas y el Fiscal General del Estado, Mtro. Federico Fernández Montañez.