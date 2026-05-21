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Coahuila

Padres cierran primaria en Ciudad Acuña por fallas eléctricas que afectan a alumnos

Denuncian desmayos, golpes de calor y falta de respuesta ante un problema que ya había sido reportado; la escuela permanece cerrada mientras exigen solución inmediata.

Por Angel Garcia - 21 mayo, 2026 - 02:11 p.m.
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      Ciudad Acuña, Coahuila.– Padres de familia tomaron y cerraron las instalaciones de la escuela primaria federal Profesor José Luis Pérez Gutiérrez, ubicada en la Tercer Privada de Altos de Santa Teresa, para exigir una solución a las constantes fallas eléctricas que afectan al plantel.

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      De acuerdo con los inconformes, la falta de energía ha provocado desmayos entre los estudiantes, golpes de calor y el traslado de algunos menores a instituciones médicas debido a las altas temperaturas que se registran en la región.

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      Cansados de la situación, los padres decidieron cerrar las puertas del plantel para presionar a las autoridades y solicitar atención inmediata al problema, el cual señalaron ya había sido reportado anteriormente sin obtener una respuesta definitiva.

      Indicaron que la Comisión Federal de Electricidad requiere un pago para realizar los trabajos necesarios y garantizar una conexión adecuada en la escuela.

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      Además, denunciaron que al encender los aparatos de aire acondicionado se generan apagones en viviendas cercanas, lo que ha complicado aún más el funcionamiento del sistema eléctrico.

      Acciones de la autoridad

      Tras la protesta, autoridades informaron a los padres que el caso será atendido y se dará seguimiento a la problemática.

      Mientras tanto, la escuela permanecerá cerrada, ya que los padres aseguraron temer por la seguridad y salud de sus hijos ante las altas temperaturas y las fallas constantes en el suministro de energía eléctrica.

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