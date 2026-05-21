Ante el proyecto de construcción de nuevas galerías viudas de Pasta de Conchos piden no suspender temporalmente el rescate

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- En reunión con representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las viudas de los mineros de Pasta de Conchos recibieron el informe número 138 sobre los avances en las tres obras al interior del complejo.

Durante el encuentro, solicitaron que no se suspendan temporalmente las labores de rescate debido a la próxima instalación de un elevador en la Lumbrera PCT-2 y la construcción de nuevas galerías.

Elvira Martínez Espinoza, viuda del minero Jaime Bladimir Muñoz, informó que, en la Lumbrera PCT-1 se tiene un avance de 11.18 metros en el área de descabece, donde esperan encontrar indicios biológicos pues hasta el día de hoy, no se han tenido nuevas novedades.

Señaló que ya quedó instalado un elevador con capacidad máxima para 16 personas, autorizando la entrada de 15 desde el pasado miércoles, lo que permitirá mayor seguridad y eficiencia en el ingreso y egreso del personal.

Avances en la Lumbrera PCT-2

En la Lumbrera PCT-2, los trabajos se complican debido a que también se planea instalar un elevador, lo que requiere labores previas de soldadura y corte. Estas actividades, según la normativa, obligan a detener temporalmente la búsqueda en la Lumbrera Uno, ya que ambas están interconectadas. Actualmente, el avance en esta área es de 11.4 metros de un total de 496, restando aún 99.5 metros para llegar a la zona y buscar a más mineros.

Respecto al área de rampas, se reporta un avance de 24.2 metros de los 730 programados inicialmente. Aunque esta etapa ya fue cubierta, se contempla la construcción de galerías nuevas paralelas que mejoren la ventilación y conecten con las lumbreras, lo que podría beneficiar la seguridad de los rescatistas.

Sin embargo, Elvira manifestó preocupación de que estas obras paralelas reduzcan las áreas de búsqueda activas.

Solicitudes a la CFE y contratistas

Finalmente, la viuda solicitó a la CFE y al Mando Unificado revisar la planeación para evitar suspender las labores de rescate, además de convocar a una reunión con titulares de la Secretaría del Trabajo, la CFE y representantes de la Presidencia de la República.

También exhortaron a las empresas contratistas a informar a los trabajadores sobre la entrega de utilidades, pues hasta la fecha no se ha dado a conocer ningún avance en este tema. Señaló que, es fecha que ni la empresa KIA ni la empresa Obras Mineras, ha informado a los empleados sobre la entrega de utilidades, esperando que haya algo para ellos ante todo el trabajo realizado.

Por lo anterior, externó, es que exhortamos a los contratistas para que den a conocer su caratula fiscal y puedan hablar con los trabajadores sobre esta prestación a la cual tiene derecho la base trabajadora.