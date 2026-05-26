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Coahuila

Aparatoso choque derriba poste de la CFE en la colonia Obrera de Ciudad Acuña

Un Chevrolet Aveo terminó con severos daños tras impactarse contra un poste de concreto en el cruce de avenida Constitución y Paz Quintero.

Por Angel Garcia - 26 mayo, 2026 - 10:21 a.m.
Aparatoso choque derriba poste de la CFE en la colonia Obrera de Ciudad Acuña
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      Ciudad Acuña, Coahuila.- Un aparatoso accidente vial se registró sobre el cruce de la avenida Constitución y la calle Paz Quintero, en la colonia Obrera, donde un vehículo terminó impactándose contra un poste de concreto propiedad de la Comisión Federal de Electricidad.

      La unidad involucrada fue un Chevrolet Aveo modelo 2024 en color gris, conducido por Andrea, de 21 años de edad, quien presuntamente perdió el control del automóvil antes de proyectarse contra el objeto fijo.

      ¿Cómo ocurrió el accidente?

      Debido a la fuerza del impacto, el poste de concreto colapsó, ocasionando daños considerables en la unidad responsable y movilizando a cuerpos de emergencia y autoridades de vialidad.

      Acciones de la autoridad

      Elementos acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las maniobras correspondientes, mientras se evaluaban los daños ocasionados a la infraestructura de la CFE.

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