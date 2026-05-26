Mauro pone en alto a Ciudad Acuña al conquistar torneo nacional de porteros en Monterrey

Ciudad Acuña, Coahuila.- El talento deportivo de Ciudad Acuña volvió a sobresalir a nivel nacional luego de que el joven Mauro obtuviera el primer lugar en un torneo especializado para porteros realizado en Monterrey, Nuevo León.

El acuñense logró coronarse campeón dentro de la categoría de 16 a 18 años de edad, compitiendo ante participantes de distintas ciudades y demostrando un destacado nivel bajo los tres postes.

¿Cómo ocurrió el torneo?

La competencia reunió a jóvenes promesas del futbol, quienes fueron evaluados en diferentes pruebas y dinámicas enfocadas en las habilidades de los guardametas.

Con este resultado, Mauro se suma a los jóvenes deportistas que continúan poniendo en alto el nombre de Ciudad Acuña fuera del estado, reflejando el crecimiento del talento local en diversas disciplinas.

Importancia del desarrollo deportivo

Asimismo, se destacó la importancia de seguir impulsando espacios y oportunidades para que los jóvenes desarrollen sus capacidades tanto en el deporte como en otras áreas.