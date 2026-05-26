Conductor de auto deportivo impacta autobús de pasajeros en Ramos Arizpe

Ramos Arizpe, Coahuila.- Un accidente automovilístico se registró la noche de este lunes sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, en los carriles con dirección hacia Ramos Arizpe, a la altura de la planta Stellantis.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un automóvil deportivo chocó por alcance contra un autobús de pasajeros que circulaba por la vialidad.

Al lugar acudieron cuerpos de auxilio y autoridades para tomar conocimiento de los hechos y brindar apoyo a los involucrados. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que únicamente se registraron daños materiales en las unidades participantes.

El accidente ocurrió la noche del lunes en el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura de Stellantis.

Elementos de tránsito realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del percance y deslindar responsabilidades.