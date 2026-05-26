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Coahuila

Analiza UAdeC sanción contra docente captado consumiendo alcohol con estudiantes

Las autoridades de la UAdeC han reiterado su compromiso con la formación integral de los estudiantes y el respeto a las normas de convivencia en la institución.

Por Monserrat Rodarte - 26 mayo, 2026 - 10:03 a.m.
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      Saltillo, Coahuila.- La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) analiza las posibles sanciones que podrían aplicarse al docente de la Facultad de Jurisprudencia que fue captado consumiendo bebidas alcohólicas durante una convivencia con estudiantes, hecho que generó controversia al considerar que este tipo de conductas contravienen los lineamientos institucionales de ética y convivencia.

      De acuerdo con la información difundida, el caso será revisado por las instancias correspondientes de la máxima casa de estudios para determinar la responsabilidad del profesor y establecer las medidas que procedan conforme a la normativa universitaria.

      Acciones de la autoridad

      Autoridades universitarias señalaron que la institución mantiene una postura de rechazo hacia cualquier conducta que no contribuya a la formación integral de los estudiantes ni refleje el ejemplo que deben ofrecer los docentes dentro y fuera de las aulas.

      Asimismo, se recordó que el reglamento universitario contempla restricciones para la participación de profesores en eventos organizados por alumnos donde exista consumo de bebidas alcohólicas, así como disposiciones relacionadas con la conducta ética del personal académico.

      Detalles confirmados

      El caso salió a la luz luego de que circularan imágenes y videos de una reunión denominada "Juevecito de Juris", en la que presuntamente participaron estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia y donde se observa al docente ingiriendo bebidas alcohólicas. Tras la difusión del material, la universidad confirmó que se evaluará la situación para determinar si existe alguna falta a la normativa institucional y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes.

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