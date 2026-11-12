Contactanos
Coahuila

Chocan dos vehículos; trasladan a una persona al hospital

El accidente ocurrió en el cruce de las calles 5 de Mayo y Villaldama, donde una persona fue llevada al hospital.

Por Ángel García - 12 noviembre, 2026 - 02:09 p.m.
Dos vehículos participaron en un accidente vial en el cruce de las calles 5 de Mayo y Villaldama.
Dos vehículos participaron en un accidente vial en el cruce de las calles 5 de Mayo y Villaldama.
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD ACUÑA, Coah.- Un accidente vial entre dos vehículos dejó como saldo una persona trasladada a un hospital para su valoración, en la zona Centro de la ciudad.

      El percance ocurrió en el cruce de las calles 5 de Mayo y Villaldama, donde acudieron elementos de Seguridad Pública y de rescate.

      Detalles de los vehículos involucrados

      En el accidente participó un Nissan Sentra modelo 2017, color gris, conducido por Arturo Alejandro Uriel Macías, de 22 años, señalado como el vehículo que provocó el percance.

      La otra unidad involucrada fue una Ford Lobo modelo 2007, color negro, conducida por Alberto Hernández Martínez, de 34 años.

      Atención médica y traslado

      Durante la atención del accidente, los elementos de rescate trasladaron a Ayari Mendoza a un hospital de la ciudad para su evaluación.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados