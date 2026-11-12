Chocan dos vehículos; trasladan a una persona al hospital

CIUDAD ACUÑA, Coah.- Un accidente vial entre dos vehículos dejó como saldo una persona trasladada a un hospital para su valoración, en la zona Centro de la ciudad.

El percance ocurrió en el cruce de las calles 5 de Mayo y Villaldama, donde acudieron elementos de Seguridad Pública y de rescate.

Detalles de los vehículos involucrados

En el accidente participó un Nissan Sentra modelo 2017, color gris, conducido por Arturo Alejandro Uriel Macías, de 22 años, señalado como el vehículo que provocó el percance.

La otra unidad involucrada fue una Ford Lobo modelo 2007, color negro, conducida por Alberto Hernández Martínez, de 34 años.

Atención médica y traslado

Durante la atención del accidente, los elementos de rescate trasladaron a Ayari Mendoza a un hospital de la ciudad para su evaluación.