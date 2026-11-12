Seguridad es la prioridad: Javier

Saltillo, Coah.- El alcalde Javier Díaz González mencionó que en Saltillo la seguridad ha sido, es y seguirá siendo la prioridad de prioridades, porque la paz y la tranquilidad de las familias son la base para que la ciudad siga creciendo y desarrollándose.

En este sentido, destacó acciones como el trabajo coordinado, la acreditación de CALEA, los 150 mil ciudadanos en los grupos de seguridad y la inversión de más de 2 mil 100 millones de pesos durante 2025 y 2026, además de buscar una inversión de entre mil 100 y mil 200 millones de pesos para 2027.

"Desde el inicio de la administración trabajamos alineados al Modelo de Seguridad Coahuila, que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas, una estrategia basada en la coordinación, la inteligencia, la prevención y la firmeza para hacer cumplir la ley", dijo.

Díaz González mencionó que recientemente la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana recibió la acreditación de CALEA (Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies), organismo internacional que evalúa el cumplimiento de estándares profesionales en las instituciones de seguridad pública.

"Esta acreditación nos da un gran orgullo porque son muy pocos los municipios en el país que la tienen y da la posibilidad a la Policía de Saltillo de seguir preparándose, profesionalizándose y especializándose en diferentes áreas", dijo.

Señaló que en el evento de entrega de la acreditación de CALEA estuvo presente José Luis David Kuri, secretario de Seguridad Pública en San Pedro Garza García.

"Vino para ver cómo está el tema porque ellos se quieren certificar y además vamos a aprovechar para generar un convenio entre San Pedro Garza García y Saltillo en materia de seguridad, lo platiqué ya con el alcalde Mauricio Farah Giacomán hace algunas semanas cuando me tocó ir al municipio vecino de Nuevo León", refirió.

Javier Díaz González destacó además que, con el impulso de la acreditación CALEA, se busca que el presupuesto para 2027 en materia de seguridad sea de entre mil 100 y mil 200 millones de pesos.

"Entre el 2025 y 2026 invertimos más de 2 mil 100 millones de pesos en materia de seguridad y queremos buscar que en el 2027 puedan ser arriba de los mil 100 y los mil 200 millones, porque vamos a hacer una inversión fuerte en tema de patrullas, tecnología y equipamiento. Ahorita estamos rehabilitando el Centro de Control y Comando y en los próximos meses vamos a instalar un Video Wall de más del doble de tamaño que tenemos actualmente porque este año estamos instalando más de 500 cámaras de reconocimiento facial y esto nos dará la posibilidad de poder atender de mejor manera cualquier incidente en la ciudad", explicó.

El alcalde de la capital de Coahuila señaló que en materia de seguridad se trabaja de manera permanente y coordinada con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

"Esta coordinación, así como la prevención y reacción, han valido para tener resultados como Saltillo la capital más segura de México y Coahuila el estado más seguro del país", reiteró.

Javier Díaz informó que, en los indicadores de seguridad de 2025 a 2026, se registró una disminución del 44.7 por ciento en robos; 65.5 por ciento en robos a casa habitación; 51.2 por ciento en robos a personas; 20.7 por ciento en robos a negocios; y 16.4 por ciento en robos de vehículos automotores.

"Y nos mantenemos siempre atentos, porque sabemos que es imposible que en una ciudad de más de un millón de habitantes no sucedan cosas, pero lo importante es reaccionar y atender los reportes a tiempo", dijo.

El presidente municipal de Saltillo señaló que a la fecha suman ya 150 mil las personas que se encuentran en alguno de los 670 grupos ciudadanos de seguridad en WhatsApp.

"Contamos con la Red Ciudadana Digital más grande del país, un modelo ciudadano de seguridad diseñado por el ahora gobernador Manolo Jiménez Salinas que tiene bases sólidas y reales, y con el que la ciudadanía se mantiene en contacto directo con los mandos policiales para atender en tiempo real sus incidencias o reportes", señaló.

Javier Díaz mencionó que durante sus dos años de administración se fortaleció el sistema de videovigilancia municipal; se incorporaron drones tácticos de alta resolución, así como cámaras con reconocimiento facial.

"Ampliamos nuestra capacidad de monitoreo y operación del C2, operamos el ChatBot de Seguridad y tenemos operativos permanentes en colonias, barrios, ejidos y zonas comerciales", dijo.

El presidente municipal señaló que además se creó la Unidad Infancia Segura, especializada en la prevención y atención de niñas, niños y adolescentes; opera la Línea 800 Violeta; se trabaja en capacitación permanente con las y los elementos policiales; y se lograron créditos de vivienda para policías a través del INFONAVIT.

Asimismo, el 98 por ciento de los elementos cuenta con el Certificado Único Policial (CUP), acreditación oficial en México que demuestra que un elemento de seguridad pública cumple con los requisitos y evaluaciones establecidos para desempeñar funciones policiales.

"Aquí la seguridad se trabaja todos los días, no vamos a bajar la guardia y vamos a seguir invirtiendo, preparando y fortaleciendo a nuestra Policía Municipal porque tenemos un compromiso muy claro con las familias de nuestra ciudad, que es mantener a Saltillo como la capital más segura de México", puntualizó Javier Díaz González.