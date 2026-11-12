Suman 38 muertos en accidentes viales

SALTILLO, Coah.- Un total de 38 personas han fallecido en accidentes viales en Saltillo, de acuerdo con el registro de la Subdirección de Tránsito y Vialidad, informó su titular, Zulema Banda.

La funcionaria aclaró que la cifra corresponde al total de víctimas mortales en hechos de tránsito en los que elementos de la corporación intervinieron como primeros respondientes, por lo que no representa exclusivamente a personas atropelladas.

Accidentes fatales en Saltillo

Al referirse a los puntos donde se han registrado accidentes con consecuencias fatales, Banda mencionó las vialidades Fundadores, Venustiano Carranza y Otilio González, así como el periférico Luis Echeverría Álvarez.

Agregó que algunos de estos percances ocurrieron cerca de puentes peatonales, por lo que reiteró el llamado a utilizar estas estructuras para cruzar avenidas y evitar exponerse al tránsito vehicular.

Responsabilidad de los adultos

Ante el reciente atropellamiento de un menor de edad, la subdirectora señaló que los adultos tienen la responsabilidad de acompañar a los niños cuando transitan por la vía pública y orientarlos sobre las medidas de seguridad que deben seguir como peatones.

Explicó que la corporación procura mantener presencia en las vialidades y sectores donde sus estadísticas identifican una mayor incidencia de atropellamientos; sin embargo, reconoció que estos accidentes también pueden ocurrir en otros puntos de la ciudad.

Banda insistió en que los menores deben estar acompañados por un adulto al cruzar las calles y utilizar los puentes peatonales, además de verificar que existan condiciones seguras antes de atravesar una vialidad.