Choque entre tres vehículos deja daños materiales en Altos de Santa Teresa

Ciudad Acuña, Coahuila.- Un accidente vial en el que participaron tres vehículos se registró sobre la calle Antonio Rentería, cruce con San Francisco de Asís, en el fraccionamiento Altos de Santa Teresa.

De acuerdo con el reporte, el vehículo responsable fue una camioneta Honda Odyssey modelo 2000, conducida por Geovani, de 26 años de edad.

La unidad se impactó contra un Nissan March modelo 2018 habilitado como taxi, el cual era manejado por Edgar, de 28 años.

El accidente ocurrió en la calle Antonio Rentería, afectando a tres vehículos.

Tras el choque, también resultó afectada una camioneta Ford Lobo modelo 2024 color negro, conducida por Francisco, de 46 años de edad.

A pesar de lo aparatoso del accidente, las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en las unidades involucradas.

La camioneta Honda Odyssey de Geovani impactó a un taxi y a una Ford Lobo.

El accidente generó una fuerte movilización de las autoridades, quienes llegaron al lugar para evaluar la situación y realizar las diligencias correspondientes.

A pesar de los daños materiales, no se reportaron personas lesionadas.

Los conductores involucrados fueron atendidos en el lugar y se les brindó la información necesaria para los trámites de sus seguros.