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Coahuila

Allende reúne talento regional y de Texas en vibrante Torneo Amateur de Box

Jóvenes pugilistas de Coahuila y el sur de Texas demostraron disciplina y entrega en una jornada que impulsó el deporte y la convivencia.

Por Alberto Ibarra Riojas - 11 mayo, 2026 - 01:02 p.m.
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      Allende, Coahuila.– Jóvenes boxeadores demostraron disciplina, entrega y pasión por el deporte durante el Torneo Amateur de Box realizado el pasado sábado en el Auditorio Municipal, donde se reunieron participantes de distintos municipios de la región y del sur de Texas.

      El torneo amateur de box celebrado en Allende reunió a pugilistas de varios municipios y Eagle Pass, Texas.

      En el encuentro deportivo participaron pugilistas provenientes de Piedras Negras, Allende, Sabinas y Acuña, además de representantes de Eagle Pass, Texas, lo que fortaleció la convivencia y el intercambio deportivo entre los asistentes.

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      Durante las peleas, los competidores mostraron su preparación y habilidades sobre el ring, en una jornada que reunió a familias, entrenadores y aficionados al boxeo, quienes respaldaron a los jóvenes talentos en cada combate.

      Familias y aficionados al boxeo apoyaron a los jóvenes talentos en cada combate durante el evento.

      El evento también permitió promover la práctica del deporte y fomentar valores como el esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo entre las nuevas generaciones de deportistas de la región.

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