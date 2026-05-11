Allende reúne talento regional y de Texas en vibrante Torneo Amateur de Box

Allende, Coahuila.– Jóvenes boxeadores demostraron disciplina, entrega y pasión por el deporte durante el Torneo Amateur de Box realizado el pasado sábado en el Auditorio Municipal, donde se reunieron participantes de distintos municipios de la región y del sur de Texas.

El torneo amateur de box celebrado en Allende reunió a pugilistas de varios municipios y Eagle Pass, Texas.

En el encuentro deportivo participaron pugilistas provenientes de Piedras Negras, Allende, Sabinas y Acuña, además de representantes de Eagle Pass, Texas, lo que fortaleció la convivencia y el intercambio deportivo entre los asistentes.

Durante las peleas, los competidores mostraron su preparación y habilidades sobre el ring, en una jornada que reunió a familias, entrenadores y aficionados al boxeo, quienes respaldaron a los jóvenes talentos en cada combate.

Familias y aficionados al boxeo apoyaron a los jóvenes talentos en cada combate durante el evento.

El evento también permitió promover la práctica del deporte y fomentar valores como el esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo entre las nuevas generaciones de deportistas de la región.