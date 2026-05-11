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Coahuila

Continúan labores para sofocar incendio en relleno sanitario

Protección Civil, Bomberos, Ejército y voluntarios mantienen labores constantes para sofocar el fuego y evitar su propagación.

Por Alberto Ibarra Riojas - 11 mayo, 2026 - 01:12 p.m.
Continúan labores para sofocar incendio en relleno sanitario
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      La movilización de cuerpos de emergencia y brigadistas continuó durante las últimas horas, luego de que nuevamente se registrara un incendio en el relleno sanitario, situación que ha generado intensos trabajos para lograr controlar el fuego.

      De acuerdo con la información difundida, las labores de combate han resultado complicadas debido a las condiciones del lugar y la magnitud del siniestro, por lo que personal de distintas corporaciones mantiene acciones permanentes para evitar que las llamas se extiendan.

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      Acciones de la autoridad

      En las maniobras participan elementos de Protección Civil, Bomberos, Ejército Mexicano, personal de la Comisión Federal de Electricidad, así como integrantes del Grupo Marmav y ciudadanos que se han sumado a las tareas de apoyo para sofocar el incendio.

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      Avance en el control del fuego

      Autoridades informaron que ya se registra un avance considerable en el control del fuego y que se espera pueda ser extinguido por completo en las próximas horas, mientras continúan las acciones preventivas para proteger a la población y evitar nuevos incidentes.

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