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Coahuila

Vaqueros U18 avanza a la final tras cerrar victoria en semifinal defensiva

El equipo Vaqueros U18 se enfrentó a Dragones en un partido muy reñido, donde la defensa fue clave para la victoria.

Por Angel Garcia - 11 mayo, 2026 - 02:34 p.m.
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      Ciudad Acuña, Coahuila.- El equipo Vaqueros de la categoría U18 logró avanzar a la final de la liga de fútbol americano, luego de imponerse en un cerrado encuentro semifinal.

      La escuadra acuñense enfrentó a Dragones en un duelo de alta intensidad defensiva, donde consiguió la victoria por marcador de 9-6 para asegurar su pase a la disputa por el campeonato.

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      Detalles del encuentro

      El encuentro se caracterizó por el orden defensivo de ambos equipos, situación que se reflejó en el marcador final, considerado uno de los partidos más cerrados de la temporada.

      Con este resultado, el equipo Vaqueros U18 tendrá la oportunidad de pelear por el título y coronar una destacada campaña dentro de la liga.

      Otras categorías del club

      En contraste, las demás categorías del club no lograron avanzar a la instancia final, por lo que únicamente la U18 seguirá en competencia por el campeonato.

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