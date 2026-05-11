Joven resulta herido por arma de fuego en rancho de Nava; es trasladado de urgencia a Piedras Negras

Nava, Coahuila.– Un joven identificado como Gamaniel Gallardo Gallegos, de 20 años de edad, fue ingresado de urgencia al Hospital General de Zona No. 11 del IMSS en Piedras Negras, luego de resultar lesionado por arma de fuego en hechos ocurridos en un rancho del municipio de Nava.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se registró en el rancho El Damián, ubicado cerca del ejido La Maroma. Debido a la gravedad de la lesión, el afectado fue trasladado a Piedras Negras para recibir atención médica especializada.

El joven presentaba una herida con orificio de entrada y salida en el muslo de la pierna derecha. Pese a la lesión, las autoridades lograron recabar su declaración, en la que manifestó que presuntamente el disparo ocurrió de manera accidental.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Civil Coahuila, tomaron conocimiento de los hechos y realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer si se trató de un accidente o de una agresión directa.