Taxista provoca choque en cruce transitado de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Un taxista que ignoró señalamientos de tránsito provocó un accidente vial al impactar su unidad contra otro vehículo en el cruce del libramiento Emilio Mendoza y la calle Prisma.

El responsable fue identificado como Juan, de 19 años de edad, quien conducía un Chevrolet Aveo modelo 2025 en color blanco, habilitado como taxi.

De acuerdo con el reporte, el joven no respetó los señalamientos viales, lo que derivó en la colisión contra un Chevrolet Aveo modelo 2014 en color gris, manejado por Sebastián, de 31 años.

Detalles confirmados

Tras el impacto, ambos vehículos resultaron con daños materiales, sin que se reportaran lesiones de gravedad.

Acciones de la autoridad

Autoridades señalaron que este tipo de percances continúan registrándose en la ciudad, sin que logre disminuir la incidencia de accidentes en los que se ven involucradas unidades de taxi.

La situación mantiene preocupación, ya que la cifra de estos hechos no ha mostrado una reducción en los últimos meses.