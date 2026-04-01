Realizarán hoy lotería con causa para apoyar a la pequeña Margarita Rubí en Frontera

Con el objetivo de seguir apoyando a la pequeña Margarita Rubí, este miércoles 1 de abril se llevará a cabo una lotería con causa en el municipio de Frontera, donde lo recaudado será destinado a sus gastos de traslado y medicamento, debido a que continúa bajo estudios y revisiones médicas tras el accidente que sufrió hace tiempo.

La menor, quien conmovió a la comunidad luego de que le cayera una olla de frijoles calientes, afortunadamente ha mostrado una recuperación favorable; sin embargo, su proceso no ha concluido, ya que todavía requiere atención médica constante, lo que representa un gasto importante para su familia.

Detalles del evento

El evento se realizará hoy miércoles 1 de abril a las 5:00 de la tarde en Eventos Galca, ubicado en Soledad #600, colonia Occidental, en Frontera, Coahuila, y tendrá un costo de 100 pesos por lote. Además, contará con la participación especial de Tania Montorell y la presentación de Ricky Showmen, quienes se suman a esta causa solidaria.

Llamado a la comunidad

Familiares y organizadores hicieron un llamado a la ciudadanía de la Región Centro para que se solidaricen y asistan a esta actividad, destacando que cada apoyo suma para que Margarita Rubí pueda continuar con su recuperación y con los estudios médicos que aún necesita.