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Coahuila

DOS PERSONAS LESIONADAS EN CHOQUE EN LA CARRETERA FEDERAL 57

Ambos conductores fueron trasladados a la clínica 24 del IMSS en Nueva Rosita para recibir atención médica.

Por Carlos Macías - 01 abril, 2026 - 11:38 a.m.
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      SABINAS, COAHUILA.- Esta mañana, un choque entre dos vehículos se registró en la carretera federal 57, en su tramo Sabinas – Nueva Rosita, a la altura del paraje conocido como “Las Capillas”.

      Los involucrados son Juan Guadalupe “N”, conductor de una camioneta Nissan blanca, y Enedelia “N”, quien viajaba en el segundo vehículo y resultó policontundida.

      Ambas personas fueron trasladadas a la clínica 24 del IMSS en Nueva Rosita para recibir atención médica.

      Acciones de la autoridad

      La Guardia Nacional realizará peritajes para determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades.

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