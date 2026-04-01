DOS PERSONAS LESIONADAS EN CHOQUE EN LA CARRETERA FEDERAL 57

SABINAS, COAHUILA.- Esta mañana, un choque entre dos vehículos se registró en la carretera federal 57, en su tramo Sabinas – Nueva Rosita, a la altura del paraje conocido como “Las Capillas”.

Los involucrados son Juan Guadalupe “N”, conductor de una camioneta Nissan blanca, y Enedelia “N”, quien viajaba en el segundo vehículo y resultó policontundida.

Ambas personas fueron trasladadas a la clínica 24 del IMSS en Nueva Rosita para recibir atención médica.

Acciones de la autoridad

La Guardia Nacional realizará peritajes para determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades.