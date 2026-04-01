KINSHASA, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO — El gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) emitió un decreto oficial este miércoles 1 de abril de 2026 para declarar la jornada como día no laborable en todo el territorio nacional. La medida responde al estallido de júbilo social tras la histórica clasificación de su selección nacional de fútbol a la Copa del Mundo 2026, un logro que ha paralizado al país africano y que marca su regreso a la élite del balompié mundial después de décadas de ausencia.

La declaración de día feriado tras clasificar al Mundial 2026 ocurre tras una noche de celebraciones masivas en las calles de Kinshasa, Lubumbashi y otras ciudades principales. "Los Leopardos", apodo oficial del conjunto congoleño, aseguraron su boleto en una eliminatoria cardiaca que culminó este martes, consolidando un proceso deportivo que ha unido a la nación bajo una sola bandera. El presidente de la República destacó que este triunfo trasciende lo deportivo, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y unidad para los más de 90 millones de habitantes del país.

[Imagen de las celebraciones multitudinarias en las calles de Kinshasa con banderas de RD Congo]

De acuerdo con el comunicado oficial, la suspensión de actividades laborales y escolares busca permitir que la población continúe con los festejos y reciba como héroes a los integrantes de la selección a su llegada al aeropuerto internacional. En este 2026, la RDC se suma a la representación africana que buscará hacer historia en las sedes de México, Estados Unidos y Canadá, llevando consigo una propuesta de fútbol físico y talentoso que ha sorprendido a los analistas internacionales durante toda la fase clasificatoria de la CAF.

[Imagen de los jugadores de "Los Leopardos" celebrando en el vestidor tras el silbatazo final]

Analistas políticos y deportivos señalan que el impacto de esta clasificación en la moral pública es incalculable. La RDC ha enfrentado retos internos complejos en los últimos años, y el fútbol ha servido como el principal catalizador de cohesión social. El gobierno ha anunciado que, además del día no laborable, se destinarán fondos especiales para asegurar que la preparación del equipo sea de primer nivel, garantizando que los jugadores cuenten con todas las facilidades logísticas para su traslado y estancia en Norteamérica durante el verano.

Por su parte, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) extendió sus felicitaciones a la federación congoleña, destacando que el regreso de esta potencia histórica al Mundial fortalece la competitividad del continente. Se espera que miles de aficionados congoleños inicien ahora los trámites de visado para acompañar a su equipo, lo que representará un flujo cultural y económico importante para las ciudades anfitrionas. La prensa local ha calificado la gesta como "el milagro de 2026", subrayando la labor del cuerpo técnico para amalgamar el talento que milita en ligas europeas con la base local.

Con el país en pausa laboral y el corazón volcado en el fútbol, la República Democrática del Congo inicia hoy su camino logístico hacia el Mundial. Mientras las oficinas y comercios permanecen cerrados, los estadios y plazas públicas se han convertido en centros de reunión donde la música y el baile celebran el fin de una larga espera. La lista de las 48 naciones participantes está casi completa, y la presencia de los "Leopardos" promete ser una de las narrativas más emotivas de la próxima justa mundialista.