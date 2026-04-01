Ex obreros de AHMSA denuncian ingreso de camioneta blanca por acceso "olvidado"

Ex obreros de Altos Hornos de México, Ervey Valenzuela, lanzó una nueva y delicada advertencia sobre un presunto movimiento irregular al interior de la siderúrgica, al denunciar que una camioneta blanca particular entra y sale desde hace alrededor de un mes por el llamado Punto Cero de AHMSA, un acceso ubicado en la colonia Calderón, el cual –aseguró– permanece prácticamente abandonado y sin vigilancia obrera.

Durante una manifestación en la que además se sumaron ex trabajadores del grupo conocido como "los obreros del 5%", Valenzuela afirmó que ese punto se ha convertido en una posible vía para continuar con el presunto saqueo de la empresa, al sostener que el vehículo particular ha sido detectado en distintos horarios y que incluso podrían ingresar hasta seis personas. Aunque evitó revelar por ahora qué tipo de material presuntamente estaría saliendo, aseguró que cuentan con nombres, evidencias y antecedentes, por lo que lanzó un llamado directo a quienes –dijo– están involucrados para que "la piensen" antes de que hagan pública la información.

El ex obrero fue más allá al señalar que, si los accesos a la planta están restringidos y bajo resguardo de seguridad, resulta imposible que un vehículo entre sin conocimiento o autorización de quienes vigilan. "Si están invirtiendo 30 millones de pesos para cuidar las instalaciones, entonces qué está pasando", cuestionó, al insinuar que guardias de seguridad podrían estar relacionados con el ingreso de la camioneta blanca. Incluso hizo un exhorto al jefe de seguridad para que aclare si sabe quién entra por ese acceso y por qué se le permite el paso, pese a que –según sostuvo– los trabajadores ya habían intentado bloquear ese punto, pero fueron retirados por la Policía Municipal.

Valenzuela explicó que el llamado Punto Cero quedó desprotegido luego de que quienes inicialmente se harían cargo de resguardarlo desistieron a los pocos días, debido al desgaste que implica sostener guardias permanentes. Por ello, insistió en que la resistencia en las puertas de AHMSA sigue siendo la principal forma de frenar cualquier salida irregular, y lamentó que no exista una participación más amplia de toda la base obrera. "Mientras nosotros sigamos en las puertas, por dónde más van a buscar salida para seguir saqueando", advirtió.

En su mensaje, también reprochó la falta de claridad sobre el proceso de venta de la acerera y el destino de los trabajadores, al señalar que se habla de avances, pero no se han transparentado bases, fechas ni condiciones reales para los obreros. "De nada nos sirve que digan que ya entregaron algo, si no sabemos qué sigue para nosotros", expresó. Finalmente, reiteró que no se trata de una amenaza, sino de una advertencia sustentada en información que, dijo, será presentada "en su tiempo y forma", mientras llamó a las autoridades y a la ciudadanía a no minimizar lo que está ocurriendo dentro de AHMSA.