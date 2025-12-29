Desciende la temperatura en Ciudad Acuña y advierten frío durante Año Nuevo

Ciudad Acuña, Coahuila.– Un cambio drástico en las condiciones climáticas se registró en la región, con un descenso de temperatura que alcanzó hasta los 10 grados centígrados, luego de varias semanas en las que se mantuvieron registros cercanos o superiores a los 20 grados.

Advertencias de Protección Civil

Autoridades de Protección Civil y Bomberos advirtieron que estas bajas temperaturas persistirán durante la entrada del Año Nuevo, por lo que se espera un ambiente frío con valores por debajo de los 10 grados centígrados.

Jesús Antonio Dávila, encargado del área de clima en la corporación, señaló la importancia de tomar precauciones para evitar enfermedades respiratorias, principalmente entre los sectores más vulnerables de la población.

Recomendaciones para la ciudadanía

Hizo un llamado a la ciudadanía a abrigarse adecuadamente y a prepararse ante el descenso térmico, recomendando el uso del método conocido como "la cebolla", que consiste en vestir varias capas de ropa, especialmente en el caso de los menores de edad.

"Hay que tener cuidado y sobre todo usar los métodos ya conocidos como es la cebolla, principalmente con los menores que son quienes se pueden enfermar más", indicó.

Las autoridades reiteraron la recomendación de mantenerse atentos a los reportes oficiales y protegerse ante las condiciones de frío que marcarán el cierre e inicio de año en la región.