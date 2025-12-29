Iniciará en enero entrega de tarjetas del programa Rita Cetina en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.– A partir del 5 de enero de 2025 iniciará la entrega de las tarjetas del programa Rita Cetina Gutiérrez para estudiantes de nivel secundaria que realizaron su trámite durante el mes de septiembre.

La entrega de tarjetas comenzará el 5 de enero de 2025

Alejandro Mayo, servidor de la nación, informó que los jóvenes que completaron su registro comenzarán a recibir este apoyo federal con el arranque del año, por lo que exhortó a las familias a contar con los documentos requeridos ante el próximo regreso a clases.

Proceso de entrega en planteles educativos

Detalló que parte de la entrega de las tarjetas se llevará a cabo directamente en los planteles educativos de los beneficiarios, a donde deberán acudir los padres de familia para completar el proceso correspondiente.

Posible ampliación del padrón de beneficiarios

Asimismo, adelantó que el padrón de beneficiarios podría incrementarse en el transcurso del año, con la posible incorporación de estudiantes de nivel primaria al programa federal, lo que permitiría ampliar el alcance del apoyo económico.

Las autoridades recomendaron a las familias mantenerse atentas a los avisos oficiales para conocer fechas, sedes y requisitos de las siguientes etapas de entrega y registro.