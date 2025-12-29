Rezago del 40% en vacunación preocupa a autoridades de salud en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.– A pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades de salud, la cobertura de vacunación en la región mantiene un rezago cercano al 40 por ciento de la población, informó la Jurisdicción Sanitaria 02.

¿Cuál es el estado actual de la vacunación?

Humberto Cantú, jefe de la dependencia, explicó que actualmente alrededor del 60 por ciento de la población cuenta con esquemas de vacunación completos, por lo que el objetivo es elevar esta cifra y alcanzar al menos entre un 70 y 80 por ciento de personas inmunizadas.

Estrategias de vacunación en Ciudad Acuña

Advirtió que durante la temporada invernal se incrementan los casos de enfermedades, principalmente entre quienes no cuentan con la protección que brindan las vacunas, lo que representa un riesgo para la salud pública.

Señaló que se mantiene una estrategia de acercamiento con la ciudadanía, mediante la aplicación de dosis gratuitas en distintos sectores como cadenas comerciales, empresas y otros espacios, con el propósito de facilitar el acceso a la vacunación.

"Hay vacunas, sí tenemos suficientes, pero el problema es que muchas personas no se vacunan y es ahí donde entra nuestro trabajo de acercarnos con la población", puntualizó.

Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población para acudir a vacunarse y reducir riesgos de enfermedades, especialmente ante las bajas temperaturas, con la expectativa de mejorar la cobertura durante el próximo año.