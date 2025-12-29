Aseguran inmueble tras cateo en "vulcanizadora" de Nava

NAVA, COAH. – Autoridades de los tres órdenes de gobierno ejecutaron un cateo en un domicilio ubicado sobre la calle Emilio Carranza, en la colonia Del Valle del municipio de Nava, luego de obtener una orden judicial como parte de una investigación por presuntos delitos contra la salud.

El cateo tuvo su origen en la detención de dos hombres, ocurrida la noche del viernes en calles del municipio, quienes portaban dosis de metanfetamina presuntamente listas para su comercialización. Tras estos hechos, se llevaron a cabo las indagatorias que condujeron a la intervención del inmueble.

Detalles del cateo

En el lugar, que operaba con apariencia de vulcanizadora, fueron aseguradas bolsas con hierba verde seca con características propias de la marihuana, envoltorios con cristal y una báscula gramera. El inmueble quedó bajo resguardo de la autoridad competente.

Participación de las autoridades

En el operativo participaron elementos del Mando Coordinado de Nava, la Policía del Estado, la Agencia de Investigación Criminal y el Ejército Mexicano.