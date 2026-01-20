Autoridades y ganaderos refuerzan combate al abigeato en Acuña

Ciudad Acuña.– Las acciones para combatir el abigeato en la región continúan de manera coordinada entre las corporaciones de seguridad estatal y el sector ganadero, con el objetivo de mantener resultados positivos y reforzar la confianza de los productores.

Reuniones constantes entre autoridades y ganaderos

El delegado de la Fiscalía General del Estado, Alfredo García Trejo, señaló que las reuniones entre autoridades y ganaderos se realizan de forma constante, lo que permite evaluar avances y ajustar estrategias frente a este delito.

Destacó que la comunicación permanente ha sido clave para lograr detenciones relevantes, mismas que han contribuido a generar mayor certidumbre en el trabajo de las corporaciones de seguridad.

Compromiso de las autoridades

García Trejo agregó que, en los encuentros sostenidos con el fiscal general del Estado, Federico Fernández, se ha reafirmado el compromiso de no bajar la guardia y continuar fortaleciendo las acciones conjuntas en apoyo a los productores de la región.