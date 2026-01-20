En el Municipio de San Juan de Sabinas Conmemoran 75 Aniversario De la Caravana de la Dignidad

NUEVA ROSITA, COAH.- En el marco del 75 aniversario de la histórica Caravana de la Dignidad, se llevó a cabo la conferencia 'La Epopeya Olvidada', dirigida por el doctor Juan Raymundo Barboza.

Dicho acontecimiento tuvo lugar en el salón El Sauz y contó con la presencia del alcalde de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez, quien reconoció la importancia de preservar la memoria de este movimiento obrero que marcó a la Región Carbonífera.

Durante su intervención, el alcalde Ríos Ramírez expresó su admiración por el trabajo del doctor Barboza, destacando su esfuerzo por impulsar el proyecto del monumento a la dignidad.

"Para mí es un privilegio poder estar aquí y felicitar al doctor por sacar adelante este proyecto que honra a nuestros antepasados", afirmó el edil ante los asistentes.

La conferencia rindió homenaje a más de cinco mil mujeres y hombres que, en enero de 1951, emprendieron la Caravana de los Mineros desde Nueva Rosita y Cloete, Coahuila, en busca de justicia laboral.

Este movimiento, inicialmente conocido como 'La Caravana del Hambre', trascendió como 'La Caravana de la Dignidad', al simbolizar la lucha por los derechos y la integridad de los trabajadores mineros.

En el acto también se recordó al doctor Isidro Galindo Monsiváis, figura clave en la historia de la región, y se resaltó cómo esta gesta forma parte de la herencia sociocultural de un pueblo que ha luchado por la justicia, la libertad y la democracia, incluso frente a amenazas y represiones.

La firmeza de los mineros se convirtió en un legado de resistencia y dignidad.

El evento contó con la asistencia de destacadas personalidades como el empresario Fernando Mendoza, el profesor José Rodríguez, el arquitecto Armando Luna y la señora Bertha Zayas, quienes se unieron al reconocimiento de una de las luchas obreras más significativas del siglo XX en México.

La profesora Yolanda Elizondo Maltos del Municipio de Múzquiz, participó además en dicho evento, acudiendo en representación de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, el secretario del ayuntamiento, José Manuel Flores Múzquiz.