Celebraciones de febrero en Ciudad Acuña: 10ma CINE promueve la convivencia comunitaria

Ciudad Acuña.– Con motivo de las fechas conmemorativas del mes de febrero, la 10ma Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE) prepara una serie de actividades enfocadas en fortalecer la participación ciudadana y promover la convivencia comunitaria.

Actividades programadas por la 10ma CINE

El comandante Alfredo Cuéllar Lozano informó que dentro del programa se contempla la realización de una carrera y diversos torneos deportivos, con los que se busca integrar a la comunidad a través del deporte y la sana convivencia.

Indicó que durante febrero continuarán las conmemoraciones de fechas importantes, entre ellas el Día de la Bandera, por lo que se llevarán a cabo actos cívicos en coordinación con distintas instancias.

Importancia de la participación ciudadana

Por su parte, integrantes de la Junta Cívica señalaron que se sumarán a las actividades organizadas por la 10ma CINE, y resaltaron la importancia de reconocer el trabajo que el Ejército ha realizado a lo largo de los años en beneficio de la comunidad.