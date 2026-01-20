CAE TRAILERO CON MÁS DE SEIS KILOS DE "CRISTAL"

MONCLOVA, COAH.- Un fuerte golpe al narcomenudeo y al trasiego de drogas en la región centro del estado fue asestado por elementos del Grupo de Reacción Especial Coahuila (GREC), quienes lograron la detención de un operador de tráiler que transportaba más de seis kilogramos de metanfetamina durante un operativo de vigilancia sobre la carretera federal 57.

La detención se registró mientras los agentes estatales realizaban recorridos estratégicos de prevención e inteligencia sobre esta vía federal, cuando detectaron un tractocamión que circulaba sin remolque, una situación que resultó inusual y levantó sospechas entre los uniformados.

Ante ello, procedieron a marcarle el alto al conductor para una revisión preventiva.

El chofer fue identificado como Alfredo G, alias "Fredy", quien manejaba una unidad perteneciente a la empresa Auto Transportes Terrestres del Centro, con sede en Morelia, Michoacán.

Durante el contacto inicial, los oficiales notaron que el sujeto presentaba un comportamiento nervioso e incoherente, lo que motivó una inspección más minuciosa tanto de su persona como del interior del vehículo.

El operativo del GREC

Fue en esa revisión donde los elementos del GREC localizaron diez envoltorios que contenían metanfetamina, con un peso total superior a los seis kilogramos, sustancia que presuntamente era trasladada desde el municipio de Sabinas con destino final en Monclova, donde sería distribuida.

Ante la magnitud del aseguramiento, el trailero fue detenido de inmediato y puesto a disposición del Ministerio Público Federal, junto con la droga y la unidad asegurada, para que se continúe con las investigaciones correspondientes y se determine su posible vínculo con redes de distribución de narcóticos en la región.

Acciones de la autoridad

Las autoridades estatales reiteraron que este tipo de operativos se mantendrán de manera permanente en las principales carreteras de Coahuila, con el objetivo de frenar el traslado de sustancias ilícitas y reforzar la seguridad en la entidad.