Contactanos
Coahuila

Cruz Roja de Acuña evalúa abrir una tercera estación ante alta demanda de emergencias

El sector poniente concentra la mayoría de los servicios, con más de 2 mil atenciones registradas.

Por Angel Garcia - 20 enero, 2026 - 03:07 p.m.
Cruz Roja de Acuña evalúa abrir una tercera estación ante alta demanda de emergencias
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad Acuña, Coahuila.– Ante el incremento en la demanda de servicios de emergencia, la Cruz Roja en Acuña analiza la gestión de una tercera estación de socorro, luego de que durante 2025 se registraran 2 mil 700 atenciones, principalmente en el sector poniente de la ciudad.

      Aumento en atenciones de emergencia

      El presidente del Patronato de la Cruz Roja en Acuña, Víctor Chávez, informó que tan solo en lo que va del año se han realizado alrededor de 2 mil servicios en esa zona, lo que refleja la necesidad de reforzar la cobertura y capacidad de respuesta.

      Placeholder

      Indicó que recientemente la institución recibió la donación de una nueva ambulancia, la cual sustituyó a una unidad que fue dada de baja debido a su desgaste, lo que permitió mantener operativa la flotilla de vehículos de emergencia.

      Incremento en partos atendidos

      Chávez también señaló que se ha registrado un aumento en las llamadas relacionadas con partos, ya que durante el año pasado se atendieron 19 nacimientos a bordo de las unidades de la Cruz Roja.

      Añadió que la apertura de un tercer puesto de socorro ayudaría a reducir los tiempos de respuesta y a brindar atención más constante en el sector poniente de la ciudad, donde la demanda de servicios de emergencia continúa en ascenso.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados