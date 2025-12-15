Refuerzan prevención de adicciones entre estudiantes en la UTCA

Ciudad Acuña.– El programa estatal de prevención del consumo de drogas continúa fortaleciéndose en la entidad, mediante acciones directas enfocadas principalmente en jóvenes estudiantes de distintos niveles educativos.

Como parte de estas estrategias, elementos de Seguridad del Estado acudieron a la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña (UTCA), donde promovieron entre los alumnos hábitos de vida saludables y concientizaron sobre los riesgos que conlleva el consumo de sustancias ilícitas.

Acciones de prevención en la UTCA

Las actividades se realizan en coordinación con la Subsecretaría de Proximidad Social y Prevención del Delito del Estado de Coahuila, a través del programa Vive libre sin drogas, el cual se implementa tanto en instituciones educativas como en colonias.

Importancia de la prevención

Autoridades señalaron que estas acciones se llevan a cabo de manera preventiva, con el objetivo de adelantarse a posibles casos de adicciones y contribuir a la generación de entornos más seguros.

Indicaron que este tipo de programas se desarrollan de forma permanente y conjunta en todo el estado, con la finalidad de reforzar la prevención y el bienestar de la población juvenil.