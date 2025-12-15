Contactanos
Refuerza PRONNIF acciones para prevenir trabajo infantil en Ciudad Acuña

Autoridades priorizan la concientización y el diálogo con familias para proteger a menores.

Por Angel Garcia - 15 diciembre, 2025 - 06:29 p.m.
      Ciudad Acuña, Coahuila.– El trabajo de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) se mantiene enfocado en generar conciencia y reducir la presencia de menores en las calles, a través de operativos coordinados con dependencias municipales.

      De acuerdo con autoridades, estas acciones tienen como objetivo erradicar el trabajo infantil y garantizar el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes que son expuestos a actividades económicas en la vía pública.

      Acciones de la autoridad

      La subprocuradora estatal de PRONNIF, Abigail García Ramos, explicó que una parte fundamental de la estrategia consiste en dialogar con padres de familia que realizan ventas en la calle y llevan consigo a menores de edad.

      Señaló que el propósito no es sancionar, sino evitar que los niños permanezcan en las calles y sensibilizar tanto a las familias como a la ciudadanía que suele brindar apoyo económico.

      "Sabemos que muchas personas quieren ayudar a los menores dándoles una moneda, pero es mejor reportarlos, porque ellos no deben estar en la calle", expresó la funcionaria.

      Llamado a la población

      Finalmente, PRONNIF reiteró el llamado a la población para que, en lugar de otorgar dinero, reporte estos casos y contribuya a la protección integral de los menores.

